02 декабря 2022, 10:35
Постпреда Украины при ООН Кислицу назвали в России неконструктивно настроенным человеком
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в разговоре с Lenta.ru заявил, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком еще до начала СВО.
Он также назвал Кислицу далеко не самым популярным человеком в ООН.
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«Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — добавил Полянский.
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Ранее Сергей Кислица опубликовал в Twitter фотографию неприличным жестом и написал, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей».
Украина
ООН
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