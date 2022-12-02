Мир 02 декабря 2022, 10:35 Постпреда Украины при ООН Кислицу назвали в России неконструктивно настроенным человеком

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в разговоре с Lenta.ru заявил, что постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица был крайне неконтактным и неконструктивно настроенным человеком еще до начала СВО.

Он также назвал Кислицу далеко не самым популярным человеком в ООН.

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«Просто сейчас он оказался в центре внимания, поскольку других представителей Украины в ООН нет», — добавил Полянский.

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Ранее Сергей Кислица опубликовал в Twitter фотографию неприличным жестом и написал, что слушать коллегу из России — «одна из самых ужасных обязанностей».

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