Постпреда России в Вене вызвали в МИД Австрии

Постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова вызвали в МИД Австрии в связи с высказываниями о ситуации на Украине. Об этом говорится в заявлении дипломатического ведомства на странице в Twitter.

«Мы поддерживаем свободу слова, но также у нас есть право принять жесткую позицию в случае подстрекательских и бесчеловечных заявлений. Поэтому постпреда РФ Ульянова вызвали в воскресенье в МИД», — заявили в ведомстве.

Ранее Ульянов отреагировал на благодарность президента Украины Владимира Зеленского за очередной пакет военной помощи со стороны Запада. Дипломат заявил, что не видит милосердия по отношению к украинцам.

Российский постпред пояснил РИА «Новости», что украинская сторона неверно истолковала его высказывания, интерпретировав их как «никакой пощады украинскому населению».

«Такая трактовка неприемлема и отвратительна. К моим словам она отношения не имеет. Жаль, что на Украине используют такую грязную пропаганду», — заявил Ульянов.

Ранее сообщалось, что полицейские в Австрии задержали пьяных украинских дипломатов, которые пытались уйти от правоохранителей на автомобиле.