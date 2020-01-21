Постпред Великобритании отвергла доводы ОЗХО об инсценировке химатаки в Сирии

Пир не понравилась инициатива России созвать Совет безопасности ООН по Сирии. На переговорах подняли вопрос о постановке химической атаки в сирийском городе Дума. По ее мнению, доводы бывшего инспектора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Яна Хендерсона оказались неубедительными.

«Материалы Хендерсона, по всей видимости, отражают его личную точку зрения. Нет сомнений, что 7 апреля 2018 года в Думе имела место химическая атака», — уточнила британский постпред.

Ранее Ян Хендерсон на неформальной встрече Совета безопасности ООН заявил, что в 2018 году химической атаки в Думе не было.