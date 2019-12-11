Постпред в ЕС предрек новый виток отношений между Россией и Евросоюзом
«В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями „нового начала“ в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — заявил дипломат, которого процитировало РИА «Новости».
Надо отметить, что новый состав руководства Еврокомиссии — коллегии еврокомиссаров — начал работу с 1 декабря. Новые еврочиновники будут находиться у власти в течение пяти лет.
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Чижов отметил, что сейчас отношения России и Евросоюза не являются нормальными. На ухудшение ситуации больше всего подействовали антироссийские санкции. Их Евросоюз принял в марте 2014 года и с тех пор не раз расширял. По словам дипломата, многие механизмы сотрудничества Брюсселя и Москвы простаивают. Однако при этом Евросоюз и Россия остаются зависимыми друг от друга.
«Несмотря ни на что, на долю Евросоюза приходится почти половина объема товарооборота нашей страны, европейский бизнес продолжает инвестировать в ее экономику, россияне бьют рекорды по получению шенгенских виз, продолжается реализация многочисленных совместных проектов в культуре, образовании и науке, последовательно развивается приграничное сотрудничество», — подчеркнул он.
Постпред добавил, что в ЕС уже осознают, что «друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно». Политику «полузамороженного взаимодействия» между Москвой и Брюсселем Чижов считает недальновидной.
Отношения западных стран и России резко ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Запад обвинил Москву во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввел против России санкции. Москва ответила зеркальными мерами.