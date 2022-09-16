Постпред Украины заявил, что Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН | 360°

Мир 16 сентября 2022, 20:21 Поделиться Telegram

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Viber Постпред Украины заявил, что Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН Постпред Украины Кислица: Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях ГА ООН

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Президент Украины Владимир Зеленский не сможет присутствовать на заседаниях Генассамблеи ООН. Об этом заявил постпред Украины при международной организации Сергей Кислица, сообщило РИА «Новости».

«[Агрессия] со стороны России не позволяет нашему президенту очно участвовать», — сказал Кислица.

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Россия выступила против идеи позволить Зеленскому записать видеообращение для ГА ООН. Постпред РФ при международной организации Василий Небензя напомнил, что подобный шаг стал бы очередным нарушением установленных странами-членами организации правил. Зеленский, по его словам, свободно путешествует по стране, но почему-то не может приехать на Генассамблею.

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Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН пройдет 20–26 сентября в Нью-Йорке. Выступление Зеленского на ГА ООН заявили на 21 сентября. Формат мероприятия в 2022 году предусматривает, что выступать перед собравшимися будут только непосредственно прибывшие в Нью-Йорк представители стран.

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