Постпред Украины в ООН назвал условие подписания договора с Россией

Полное выведение российских войск с территории Украины является главным условием подписания договора о гарантиях безопасности с Российской Федерацией. Об этом на Совете безопасности ООН сообщил постоянный представитель Украины Сергей Кислица, написало РИА «Новости».

«Только после отвода войск России на позиции по состоянию на 23 февраля станет возможно подписание договора о гарантиях безопасности для Украины», — заявил дипломат.

Кислица добавил, что стороны проводят консультации о возможности выводе вооруженных сил, прекращения огня, открытии гуманитарных коридоров для мирных жителей, а также обмене раненными и пленными военными.

После прошедших накануне переговоров с Украиной в Стамбуле Министерство обороны РФ сообщило о снижении военной активности по направлению Киевской и Черниговской областях.