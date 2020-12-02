Постпред Украины при ООН сравнил советских воинов с нацистами

На Генассамблее ООН обсудили вклад различных стран в победу над фашистской Германией во время Второй мировой войны. Украина поставила в один ряд действия солдат вермахта и советских воинов.

Украинский постпред при международной организации Сергей Кислица в ходе своего выступления заявил, что его страна относится к региону, где началась война. Пакт Молотова — Риббентропа дипломат назвал разделителем «сферы интересов между двумя диктатурами». Его слова привело РИА «Новости».

«Поляки и украинцы были среди первых жертв, части этого плана, когда солдаты-нацисты с запада и советские солдаты с востока маршировали по территории Польши, а затем вторглись в балтийские страны», — заявил Кислица.

По его словам, после оккупации от рук Советов погибли «тысячи украинцев». После отступления в 1941 году было убито еще больше людей. Важные объекты инфраструктуры в городах уничтожались и поджигались «по мере продвижения нацистских сил».

В 1944 году, добавил Кислица, ситуация складывалась противоположным образом. Советские войска при наступлении «обстреливали все, что осталось», а отступающие фашисты все жгли.

Большинство стран, приехавших на Генассамблею, дали высокую оценку вкладу СССР в победу над фашизмом. Представительница Израиля напомнила, что потери русских на войне составили свыше 20 миллионов человек.

«Народ Израиля никогда не забудет подвиг и жертву российского народа», — заявила она.

Белорусский дипломат заметил, что сейчас мир столкнулся с «войной манипуляции», когда историю искажают, а нацизм прославляют. Он назвал происходящее войной против памяти о сражавшихся с нацизмом героях.

«Это цинично. Это подло и подозрительно. В этом нет никакого мужества. Бороться с памятниками просто, потому что это не победа на поле боя», — сказал он.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратился к международному сообществу с просьбой вовремя подавлять зачатки нацистской идеологии. Он указал на «постыдные попытки переписать историю Второй мировой войны».

«Налицо стремление стереть память о подвигах, разрушить военные памятники, запретить ношение медалей и символов отличия, прочно ассоциирующихся с Победой», — заметил дипломат. Подобные действия, по его словам, оправдать невозможно ни при каких обстоятельствах.

Заседание Генеральной ассамблеи ООН было посвящено памяти жертв Второй мировой войны.