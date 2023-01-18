Мир 18 января 2023, 04:00 Постпред Украины выругался в адрес России перед встречей Совбеза ООН Постпред Украины Кислица выругался перед встречей Совбеза ООН с участием России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица поделился мнением о предстоящей встрече Совбеза, которая пройдет по инициативе России. Он сказал, что «даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение».

В пятницу, 20 января Россия проведет неформальную встречу СБ ООН, в ходе которой постпредство РФ расскажет о том, как мирное население Донбасса выживало под обстрелами, начиная с 2014 года.

Реклама

Накануне журналисты попросили постпреда Украины поделится ожиданиями от предстоящей встречи Совбеза.

Реклама

«Я ожидаю того, что я вам сказал пять минут назад — что Россия хотела бы „заспамить“… это не очень вежливо, но даже дерьмо идет в дело, потому что это удобрение», — сказал Кислица.

По его мнению, Россия хочет сделать так, чтобы большему числу стран надоело обсуждать Украину в Совбезе.

Ранее Кислица опубликовал в Twitter пост о том, что слушать российского представителя в Совбезе ООН — «одна из самых ужасных его обязанностей». Также он поделился фотографией, на которой позировал в футболке с нецензурными словами в адрес властей России.