Постпред США в ЕС раскрыл основное условие встречи Трампа и Зеленского

Сондланд заявил, что не подозревал о связи между семьей Байденов с газовой компанией Burisma. Информация появилась у него только в июле.

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С мая 2014 года Хантер Байден был членом правления холдинга Burisma. Это кипрская компания, которая добывает газ на Украине. Позднее Байдена-младшего привлекли в совет директоров. В тот период его отец был одним из ключевых американских политиков по отношению к Украине.

Госдеп США заявлял, что конфликта интересов не существует, так как Хантер Байден не является официальным лицом.

Чиновники Белого дома заявили, что Хантер не должен был соглашаться на должность. В 2015 году генпрокурор Украины Виктор Шокин инициировал расследование в отношении газодобывающей компании Burisma. Он стал утверждать, что власти США препятствуют его деятельности в этом направлении.

Джо Байден весной 2016 года потребовал от президента Петра Порошенко немедленного увольнения Шокина, иначе Украина не увидит финансовой поддержки в размере одного миллиарда долларов. Позднее уволенный прокурор заявил: его отправили в отставку из-за возможных злоупотреблений Burisma. В 2017 году расследование по делу Burisma прекратили.

Показания постпред США в ЕС Гордон Сондланд давал в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.