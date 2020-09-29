Независимые эксперты ранее высказали сомнения по поводу доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по инциденту в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. На это высказывание в понедельник болезненно отреагировала постпред США при ООН Келли Крафт.

Бывший инспектор ОЗХО Ян Хендерсон на неформальной встрече, проходившей в совбезе ООН по «формуле Арриа», высказал предположение о том, что доклад ОЗХО, возможно, не отражает истинной ситуации.

Крафт в ответ на это проигнорировала те вопросы, на которых акцентировал внимание эксперт. Она объявила все идущие вразрез с докладом ОЗХО мнения «российской пропагандой» и «трюком».

«Мы видим еще одну попытку распространить дезинформацию и подвергнуть нападкам профессиональную работу ОЗХО, а также отвлечь внимание от усилий серьезно подходящих к делу государств привлечь к ответственности режим [президента Башара] Асада в Сирии», — утверждала Крафт. Ее слова приводит ТАСС.

Зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан со своей стороны охарактеризовал встречу совбеза ООН по «формуле Арриа» как возможность выслушать независимых экспертов.