Постпред США при ООН заявила, что Россия применяла химоружие в Сирии

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд безосновательно обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии. Заявление прозвучало в интервью телеканалу PBS.

«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сообщила Томас-Гринфилд.

Доказательств она не представила и каких-либо дальнейших пояснений не дала. По мнению постпреда, нужно «серьезно отнестись к угрозе».

«Это серьезная угроза, особенно для постоянного члена Совета безопасности. И мы ответим и привлечем их к ответственности», — добавила дипломат.

Она также указала на то, что Россия якобы угрожала применить ядерное оружие.

США — единственный участник Конвенции о запрещении химоружия, который еще не избавился от его запасов. Посольство России накануне призвало общественность задуматься, зачем Соединенные Штаты затягивают ликвидацию национального арсенала химоружия.