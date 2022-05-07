Постпред США при ООН заявила, что Россия применяла химоружие в Сирии
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Россия использовала химическое оружие в Сирии
Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд безосновательно обвинила Россию в применении химического оружия в Сирии. Заявление прозвучало в интервью телеканалу PBS.
«Они обвиняли США и Украину в контексте применения химического оружия под чужим флагом, и мы знаем, что они способны применять химическое оружие. Они использовали его против своих людей, они использовали его в Сирии», — сообщила Томас-Гринфилд.
Доказательств она не представила и каких-либо дальнейших пояснений не дала. По мнению постпреда, нужно «серьезно отнестись к угрозе».
«Это серьезная угроза, особенно для постоянного члена Совета безопасности. И мы ответим и привлечем их к ответственности», — добавила дипломат.
Она также указала на то, что Россия якобы угрожала применить ядерное оружие.
США — единственный участник Конвенции о запрещении химоружия, который еще не избавился от его запасов. Посольство России накануне призвало общественность задуматься, зачем Соединенные Штаты затягивают ликвидацию национального арсенала химоружия.