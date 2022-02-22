Постпред США при ООН заявил, что Запад не планирует поставлять Украине ядерное оружие

США и их союзники не планируют поставлять Украине ядерное оружие. С таким заявлением выступила на заседании Совбеза ООН постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Ни США, ни наши союзники не имеют намерения предоставлять ядерное оружие Украине, и Украина не хочет этого», — приводит слова американского дипломата «Интерфакс».

Она отметила, что Украина в свое время добровольно отказалась от ядерного оружия, став одной из четырех стран, согласившихся на такой шаг.

Комментируя решение России признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, Томас-Гринфилд заявила, что «сегодня президент Путин разорвал Минские соглашения в клочья».

Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении провести совещание при участии Германии, Турции, России и США.

«Если саммит не состоится, то Украина может выйти из Будапештского меморандума, который запрещал стране иметь ядерное оружие», — сказал он.

Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что желание Украины вернуть статус ядерной державы крайне опасно по нескольким причинам. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, указал, что заявления украинской стороны о намерениях снова создать ядерное оружие не являются пустой болтовней. Российский лидер не исключил, что Украина может создать ядерное оружие при активной поддержке Запада.

Военный эксперт Александр Гольц считает, что возможность создания на Украине ядерного оружия весьма гипотетическая. По его мнению, западные партнеры страны сделают все, чтобы этого не случилось.