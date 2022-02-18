Постпред США при ООН обвинил Россию во «вторжениях» в Восточную Европу

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия ранее уже вторгалась в Восточную Европу. О каких именно регионах идет речь, она не уточнила. Это стало ее аргументом в пользу того, что РФ планирует напасть на Украину.

Свою точку зрения на украинский кризис Томас-Гринфилд высказала в интервью CNN. Расшифровку беседы опубликовали на сайте постпредства США при ООН.

Ведущий заметил, что его знакомые украинцы, которые живут в США, не верят в планы «полномасштабного вторжения» России на Украину. Об этом же ему заявили и его коллеги на востоке Украины. В связи с этим журналист поинтересовался, в чем здесь может быть нестыковка.

Томас-Гринфилд в ответ заявила, что ситуацию вокруг Украины интерпретируют по-разному.

«Но это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторглись в Крым. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — сказала дипломат.

По ее словам, если «российского вторжения» все же не произойдет, это будет свидетельством того, что дипломатические усилия США возымели действие.