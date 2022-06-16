Постпред США при НАТО заявил о постоянных требованиях Украины оружия

Страны Запада столкнулись с трудностями при обеспечении властей Украины вооружениями, поскольку запросы украинской стороны поступают практически каждый день и часто меняются. У некоторых стран запасы уже заканчиваются. Такое заявление сделала постпред США при НАТО Джулианн Смит.

«В первую очередь нам нужно обращаться к постоянно меняющемуся списку запросов, поступающих от Киева почти на ежедневной основе. Мы получаем поток запросов, <…> пытаемся вместе с союзниками определить, кто из них может отреагировать, кто готов что предоставить. Это затруднительно и сложно, потому что, опять же, запросы быстро меняются», — сказала она на конференции вашингтонского Центра за новую американскую безопасность. Ее процитировал ТАСС.

Она напомнила, что ранее много разговоров было о средствах ПВО. Потом началось обсуждение боеприпасов, нехватка артиллерии. Далее был период, когда речь шла о средствах береговой обороны. На данный момент рассматриваем вопрос о бронемашинах, добавила постпред США при НАТО.

«Некоторые страны отдали все, что у них было», — отметила Смит.

По ее словам, несколько стран стали говорить о том, что их запасы кончаются. Государства «осознают, что они за последние месяцы <…> предоставили огромные объемы техники, и заново оценивают, что еще они могут предоставить» Украине. Смит заявил, что некоторые страны решили теперь оказывать только финансовую помощь украинской стороне.