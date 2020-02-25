Постпред России в Женеве напомнил, что США являются крупнейшим должником ООН

В бюджете ООН не хватает более миллиарда взносов от США. Страна стала самым большим должником организации, поставив ее в трудное положение. Копилась задолженность довольно долго.

О том, что Соединенные Штаты не платят взносы, рассказал в интервью газете «Известия» постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

«Давайте не будем забывать, что Америка — самый крупный должник в ООН. Они не доплатили причитающихся взносов более чем на один миллиард долларов», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что из-за неуплаты взносов «организация испытывает большие трудности», в том числе с проведением мероприятий. Ее работа значительно осложнилась.

«США не исполняют своих финансовых обязательств», — заметил Гатилов.

По его словам, долг американцев появился не сразу — копился он в течение длительного времени. Подобной политики придерживаются не только в нынешней администрации Белого дома — так поступала и предыдущая.

«Регулярно не доплачиваются причитающиеся взносы», — заметил дипломат.

В январе семь стран временно лишили голоса в ООН из-за неуплаты взносов. Голосовать из-за долгов не смогут Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.