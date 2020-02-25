    25 февраля 2020, 09:09

    Постпред России в Женеве напомнил, что США являются крупнейшим должником ООН

    Александра Ломейко

    В бюджете ООН не хватает более миллиарда взносов от США. Страна стала самым большим должником организации, поставив ее в трудное положение. Копилась задолженность довольно долго.
    Постпред России в Женеве напомнил, что США являются крупнейшим должником ООН

    О том, что Соединенные Штаты не платят взносы, рассказал в интервью газете «Известия» постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

    «Давайте не будем забывать, что Америка — самый крупный должник в ООН. Они не доплатили причитающихся взносов более чем на один миллиард долларов», — подчеркнул он.

    Дипломат добавил, что из-за неуплаты взносов «организация испытывает большие трудности», в том числе с проведением мероприятий. Ее работа значительно осложнилась.

    «США не исполняют своих финансовых обязательств», — заметил Гатилов.

    По его словам, долг американцев появился не сразу — копился он в течение длительного времени. Подобной политики придерживаются не только в нынешней администрации Белого дома — так поступала и предыдущая.

    «Регулярно не доплачиваются причитающиеся взносы», — заметил дипломат.

    В январе семь стран временно лишили голоса в ООН из-за неуплаты взносов. Голосовать из-за долгов не смогут Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен.