«Смелое и неуместное заявление». Постпред России в Вене ответил на слова Макрона об РПЦ | 360°

Мир 25 октября 2022, 06:18 «Смелое и неуместное заявление». Постпред России в Вене ответил на слова Макрона об РПЦ Постпред России в Вене Ульянов назвал Макрона смешным и высокомерным за слова об РПЦ РИА "Новости"

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Тема православия очень деликатная, европейским политикам не стоит ее затрагивать. Об этом заявил в своем Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на слова президента Франции Эммануэля Макрона о давлении властей на Русскую православную церковь (РПЦ).

Французский президент на открытии международного форума «Воззвание к миру» в Риме высказался о роли православия в России. Михаил Ульянов назвал его слова «очень смелым и неуместным заявлением» и посоветовал не повторять этот опыт.

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«Европейским лидерам не рекомендуется затрагивать эту деликатную тему, если они не хотят выглядеть смешными и высокомерными», — написал постпред.

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Это не единственное скандальное заявление Эммануэля Макрона в итальянской столице. Он также сказал, что переговоры между Россией и Украиной возможны только на условиях киевского режима. За это его раскритиковали в том числе собственные граждане. Французы обвинили президента в ведении двойной игры, заносчивости и непоследовательности.

Частые звонки Эммануэля Макрона президенту России Владимиру Путину прекратились. В Кремле объяснили это тем, что французский лидер отказывается слушать мнение другой стороны и выступать в качестве посредника.