Мир 02 марта 2023, 01:08 Постпред России в Вене исключил скорый диалог с США по стратегической стабильности Постпред России Ульянов исключил скорый диалог с США по стратегической стабильности РИА «Новости»

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В настоящее время не приходится говорить о скором возобновлении диалога России и Соединенных Штатов по стратегической стабильности. Об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Вашингтон открыто декларирует цель нанесения „стратегического поражения“ России и предпринимает враждебные шаги, идущие в этом направлении», — сказал дипломат

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По его словам, страны могут возобновить серьезный разговор после того, как США пересмотрят свою антироссийскую политику, а также «продемонстрируют реальную заинтересованность в поиске взаимоприемлемых решений».

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что страна приостанавливает свое участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он отметил, что дальнейшее возобновление Договора зависит от действий Запада.

Президент объяснил, что Россия готова вернуться к выполнению всех условий, если обладающие ядерным оружием страны НАТО раскроют информацию о своих запасах.