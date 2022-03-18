Постпред России в ООН обвинил США в эскалации ситуации на Украине

США намерено провоцируют разгорание еще большего конфликта на Украине заявлениями о передаче военной помощи. Об этом заседании СБ ООН постоянный представитель России Василий Небензя.

«США подливают бензина в конфликт. Осознает ли Америка угрозы для собственной безопасности?», — заявил Небензя.

Дипломат выразил сожаление в связи с тем, что западные страны воспринимают Украину исключительно как инструмент для противостояния России и достижения собственных задач.

«Украина как была пешкой для наших западных коллег, так ей и осталась», — заключил Небензя.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о выделении Украине оборонной помощи объемом миллиард долларов. На Украину поставят противотанковые комплексы, беспилотники, а также передовые управляемые ракеты Switchblade.