Постпред России рассказал о кознях против «Северного потока — 2»
Если страны Запада перестанут строить козни газопроводу «Северный поток — 2», то это будет удивительно. Такое мнение выразил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
«Могут, и, более того, я буду удивлен, если этого не произойдет», — ответил Чижов на вопрос, могут ли страны Запада строить козни против реализации проекта.
По словам постпреда, за границей насчитывается большое количество стран, которые недовольны скорым завершением строительства «Северного потока — 2».
«Они живут в разных городах: кто-то в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то — в Варшаве, кто-то — в городе-герое Киеве», — заключил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».
Сейчас против строительства и работы газопровода активно выступают США и Украина. Первая страна пытается продвигать в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а вторая боится потерять прибыль от транзитной перекачки в Европу российского газа.
В начале июня президент России Владимир Путин заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2». Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).