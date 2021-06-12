Если страны Запада перестанут строить козни газопроводу «Северный поток — 2», то это будет удивительно. Такое мнение выразил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Могут, и, более того, я буду удивлен, если этого не произойдет», — ответил Чижов на вопрос, могут ли страны Запада строить козни против реализации проекта.

По словам постпреда, за границей насчитывается большое количество стран, которые недовольны скорым завершением строительства «Северного потока — 2».

«Они живут в разных городах: кто-то в Вашингтоне, в том числе в Капитолии, кто-то — в Варшаве, кто-то — в городе-герое Киеве», — заключил Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Сейчас против строительства и работы газопровода активно выступают США и Украина. Первая страна пытается продвигать в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а вторая боится потерять прибыль от транзитной перекачки в Европу российского газа.

В начале июня президент России Владимир Путин заявил об окончании укладки первой нитки «Северного потока — 2». Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).