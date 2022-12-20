Мир 20 декабря 2022, 07:25 Постпред России призвал ООН не нарушать свой же устав из-за «ячейки 2231» Постпред Небензя призвал ООН не участвовать в расследовании применения РФ иранских дронов

Читать 360tv в

Расследование применения иранских беспилотников в конфликте на Украине станет нарушением. Постпред России при ООН Василий Небензя призвал секретариат не идти на поводу у Запада и не участвовать в этой провокации, рассказало РИА «Новости».

«Секретариат ООН не должен уступать давлению западных стран и идти на нарушение Устава ООН», — сказал он на заседании Совбеза.

Реклама

Василий Небензя назвал страны, которые предложили провести расследование, «ячейкой 2231» по номеру резолюции о создании Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он предупредил, что такое расследование не станет иметь никакой юридической силы. Отсылки к прежним инспекциям, по его словам, бессмысленны, потому что повторное нарушение не может создавать прецедента.

Реклама

На Западе обвинили Россию в использовании иранских беспилотников для ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин назвал такие подозрения безосновательными. Он сказал, что таким образом Запад пытается оправдать свои незаконные поставки оружия на Украину.