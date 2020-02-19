Постпред России при ООН пожаловался на невыполнение Киевом Минских соглашений

Таким заявлением Небензя поделился во время заседания Совета Безопасности организации.

Постпред обратил внимание на то, что в Комплексе мер указано 13 пунктов. По его словам, Украина подписала и четкий план их выполнения: прекращение огня, амнистия, конституционная реформа с особым статусом Донбассу и правом на языковое самоопределение, проведение выборов и затем восстановление контроля власти на всей территории конфликта.

«К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняются разве что два — о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — пояснил Небензя.