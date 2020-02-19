Постпред России при ООН пожаловался на невыполнение Киевом Минских соглашений
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что власти Украины следуют лишь двум пунктам Минских соглашений. Всего их должно быть 13. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу постпредства.
Таким заявлением Небензя поделился во время заседания Совета Безопасности организации.
Постпред обратил внимание на то, что в Комплексе мер указано 13 пунктов. По его словам, Украина подписала и четкий план их выполнения: прекращение огня, амнистия, конституционная реформа с особым статусом Донбассу и правом на языковое самоопределение, проведение выборов и затем восстановление контроля власти на всей территории конфликта.
«К сожалению, из 13 пунктов к настоящему моменту выполняются разве что два — о работе Контактной группы в Минске и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — пояснил Небензя.