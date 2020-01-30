Постпред России при ООН отреагировал на карту США с «израильскими» Голанами

По информации «Царьграда», Небензя подчеркнул, что российская сторона не могла пропустить один момент в американском плане. Он пояснил, что в карте США отнесли Голанские высоты к Израилю.

«Хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами», — заявил представитель РФ при ООН.

Небензя обратил внимание на то, что Голанские высоты считаются территорией Сирии.

«Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией», — заметил он.