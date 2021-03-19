Постпред России при ООН не присутствовал на встрече с Байденом

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с постоянными представителями при ООН стран, входящих которые входят в Совет безопасности организации. Россия — единственное государство, которое делегировало на мероприятие не постпред, а его заместителя.

На встрече Байден призвал заняться урегулированием ситуаций в Сирии, Ливии, Мьянме, Эфиопии, Йемене. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хочет показывать «основанное на ценностях глобальное лидерство», а также активно сотрудничать с международными институтами. В частности с ООН.

«Россия была представлена заместителем постпреда Анной Евстигнеевой. Она не брала слова», — написал в Twitter первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

В беседе с РИА «Новости» он добавил, что недавнее высказывание американского лидера в адрес президента РФ Владимира Путина не обсуждалась. Постоянны представителем страны в ООН является дипломат Василий Небензя.

Тем временем его коллега, посол России в США Анатолий Антонов, вызван на консультации в Москве. Это произошло после того, как разведсообщество Штатов обвинило РФ в якобы имевшем место быть вмешательстве в президентские выборы в США 2020 года.

Байден заявил, что Путин «ответит за вмешательство в выборы». Кроме того, глава Белого дома вскоре дал интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос журналиста телеканала ABC о том, считает ли он российского президента «убийцей».

МИД РФ посчитал высказывание Байдена проявлением целенаправленной политики Вашингтона, которая заводит российско-американское сотрудничество в тупик.

Сам Владимир Путин прокомментировал разразившийся скандал и пожелал американскому коллеге здоровья. Также российский лидер выступил с инициативой провести «открытую прямую дискуссию» с Байденом.