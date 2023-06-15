Мир 15 июня 2023, 10:04 Постпред России пожаловался на «кризис жанра» в ОБСЕ Постпред России Лукашевич: в ОБСЕ перестали вести диалог и свели все разговоры к Украине РИА «Новости»

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Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе перестала заниматься дипломатией, все разговоры на ее площадке свели к теме Украины. Постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич сказал об этом РИА «Новости».

«Все зачищено под Украину. Никакого диалога не ведется. Это кризис жанра в самой организации. Дипломатия без диалога — это не дипломатия», — заявил он.

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Александр Лукашевич напомнил, что ОБСЕ создавали для поиска решений через сотрудничество и диалог. Он заявил, что без этого существование организации утратит смысл.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Запад в стремлении подчинить себе секретариаты таких международных организаций, как ООН, ОЗХО и ОБСЕ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил о риске их превращения в институты конфронтации.

Россия в 2023 году приостановила взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ и отказалась обмениваться с ее членами информацией об армии.