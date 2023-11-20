Мир 20 ноября 2023, 11:28 Постпред России Лукашевич заявил, что ОБСЕ переживает глубочайший кризис

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Российская делегация поедет на саммит ОБСЕ в Скопье 30 ноября 2023 года, потому что никогда не отказывалась от диалога. Об этом KP.RU рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он подчеркнул, что сама по себе организация сейчас находится в состоянии кризиса. Потому что часть стран-участников считают себя выше в рамках международного права, что создает противоречия. Это затрудняет и диалог по конфликту на Украине. Но Россия все еще от него не отказывается.

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«Мы от цивилизованного диалога не закрываемся и никогда не закрывались. Вопрос лишь в том, будут ли страны Запада среди наших собеседников — или нет. Упрашивать их мы ни о чем не собираемся», — подчеркнул Лукашевич.

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