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    28 сентября 2021, 16:32

    Постпред РФ: Венгрия подписала газовый контракт с Россией с учетом требований ЕК

    Дарья Морозова

    Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что при подписании контракта с «Газпромом» Венгрия учитывала требования Еврокомиссии. Об этом сообщила «Россия 24».

    По данным сайта «Аргументы и факты», Чижов уточнил, что не знает подробностей, но считает, что контракт серьезный и долгосрочный, поэтому по-другому Венгрия поступить не могла.

    «Идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», — подчеркнул он.