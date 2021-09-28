Постпред РФ: Венгрия подписала газовый контракт с Россией с учетом требований ЕК

Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что при подписании контракта с «Газпромом» Венгрия учитывала требования Еврокомиссии. Об этом сообщила «Россия 24».

По данным сайта «Аргументы и факты», Чижов уточнил, что не знает подробностей, но считает, что контракт серьезный и долгосрочный, поэтому по-другому Венгрия поступить не могла.

«Идя на подписание этого контракта, довольно крупного, серьезного и долгосрочного, Будапешт учитывал соответствующие требования Еврокомиссии», — подчеркнул он.