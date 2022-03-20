facebook_pixel
    20 марта 2022, 18:47

    Постпред РФ в ООН сообщил о неприглядных фактах, которые всплывут после спецоперации на Украине

    Небензя предупредил о неприятных фактах о Западе после окончания спецоперации на Украине

    Максим Зинкин

    После завершения российской специальной военной операции на Украине о западных странах всплывут неприглядные факты, в том числе о проводимой военно-биологической деятельности на территории бывшего Советского Союза. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

    Постпред РФ в ООН сообщил о неприглядных фактах, которые всплывут после спецоперации на Украине

    Дипломат объяснил, что именно по этой причине Запад изо всех сил поддерживает действующую украинскую власть.

    «Наружу выплывет много неприглядных фактов, когда цели спецоперации будут достигнуты. Не только о военно-биологических программах, но и многие другие», — заявил постпред.

    Небензя счел смешными попытки доказать обратное утверждением, что наличие лабораторий не признала ООН.

    «Они являются секретными, про них никому не докладывают, в том числе ООН. Украина, может быть, и не участвовала в разработках, но она является платформой, как и некоторые другие страны на постсоветском пространстве», — заявил Небензя.

    Ранее официальный представитель Госдепа Нэд Прайс признал, что США помогали Украине с работой биологических лабораторий, но это происходило лишь «эпизодически».