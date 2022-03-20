Постпред РФ в ООН сообщил о неприглядных фактах, которые всплывут после спецоперации на Украине

После завершения российской специальной военной операции на Украине о западных странах всплывут неприглядные факты, в том числе о проводимой военно-биологической деятельности на территории бывшего Советского Союза. Об этом в эфире канала «Россия 1» сообщил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Дипломат объяснил, что именно по этой причине Запад изо всех сил поддерживает действующую украинскую власть.

«Наружу выплывет много неприглядных фактов, когда цели спецоперации будут достигнуты. Не только о военно-биологических программах, но и многие другие», — заявил постпред.

Небензя счел смешными попытки доказать обратное утверждением, что наличие лабораторий не признала ООН.

«Они являются секретными, про них никому не докладывают, в том числе ООН. Украина, может быть, и не участвовала в разработках, но она является платформой, как и некоторые другие страны на постсоветском пространстве», — заявил Небензя.

Ранее официальный представитель Госдепа Нэд Прайс признал, что США помогали Украине с работой биологических лабораторий, но это происходило лишь «эпизодически».