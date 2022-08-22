Постпред РФ при ООН заявил, что Путину нет смысла встречаться с Зеленским

Никакой «практической платформы» для организации очной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского нет. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов в интервью The Financial Times.

При этом он высоко оценил дипломатические усилия турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который «делает все возможное» для содействия диалогу сторон.

Гатилов также отметил, что ООН должна играть более заметную роль в деле урегулирования ситуации вокруг Украины. По его словам, достигнутая в Стамбуле продуктовая сделка — это единственный пример, когда организация сыграла «практическую роль» в посредничестве. А так ООН погрязла в «политизации» из-за действий России на Украине, это «нанесло ущерб авторитету ООН и ее организаций». Как результат, организация потеряла статус эффективного посредника, по мнению дипломата.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судебный процесс над украинскими военными станет «последней чертой». По его словам, после этого страна откажется от мирных переговоров с Россией.