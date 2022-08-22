Постпред РФ при ООН счел встречу Путина и Зеленского пока невозможной

Никакой «практической платформы» для проведения встречи президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в свете ситуации вокруг Украины нет. Об этом в интервью газете Financial Times заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов.

Гатилов отметил роль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как указано в материале, российский постпред при ООН заявил, что турецкий лидер «делает все возможное» для содействия диалогу.

Но предположения о возможности встречи между Путиным и Зеленским российский постпред при ООН отверг. По его словам, «нет никакой практической платформы для проведения этой встречи».

Ранее Эрдоган сообщил, что напомнил Зеленскому о возможности Турции организовать его переговоры с Путиным. Однако никаких предпосылок для этого нет, уверен общественный деятель, автор блога ZERGULIO Сергей Колясников. Турецкий лидер же просто пытается поднять свой авторитет в глазах мирового сообщества, спекулируя связями с Путиным и параллельно зарабатывая на украинском кризисе.

В начале августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского в рамках G20 пока нет. Позже телеканал CNN Turk со ссылкой на источники сообщил, что РФ якобы смягчила условия для организации очных переговоров президентов двух стран.