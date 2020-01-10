Постпред РФ при ЕС: обстановка в Донбассе улучшилась при Зеленском

Ситуация в Донбассе улучшилась с тех пор, как президентский пост на Украине занял Владимир Зеленский. На заслуги политика указал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат в интервью газете «Коммерсант» заявил, что Зеленскому удалось достичь определенного прогресса в вопросе урегулирования конфликта на востоке Украины. В этом его отличие от предыдущего главы государства Петра Порошенко.

«Определенные позитивные подвижки появились. Во многом это связано со сменой руководства на Украине», — сказал Чижов.

По его словам, Зеленский смог в течение нескольких месяцев «хотя бы частично» реализовать то, что Порошенко «саботировал в течение пяти лет». И это несмотря на уязвимость позиции украинского лидера из-за немалого числа оппонентов.

Тем не менее России, по мнению Чижова, не стоит ждать в 2020 году значительного улучшения отношений с Евросоюзом. Этого не произойдет даже с тем учетом, что по конфликту в Донбассе наметился прогресс, а канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон одобрили предпринятые меры.

Едва ли поможет, сказал постпред РФ при ЕС, и смена руководства организации. Наивно было бы предполагать, что «новые люди на 180 градусов развернут корабль под названием Евросоюз». ЕС, по словам Чижова, не хватает критической массы политической воли». С ее помощью ЕС повернулся бы в правильном направлении.

Сейчас отношения ЕС и Москвы строятся на основе «пяти принципов Могерини». Документ был принят в марте 2016 года и тормозит нормализацию отношений.