Постпред РФ при ЕС: «Газпром» не обязан увеличивать поставки газа в ЕС

«Газпром» не обязан увеличивать экспорт газа в Евросоюз. В настоящее время компания уже направляет туда некоторые дополнительные объемы топлива. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге, что РФ строго выполняет обязательства по поставкам газа в ЕС. При этом дипломат отметил, что «Газпром» отказался от дополнительного экспорта, способного пополнить европейские газовые хранилища. Этот факт усилил нервозность на рынке. Также Боррель сказал, что сложности с поставками газа в Европу вызваны кризисом отношений с РФ.

В ходе интервью у Чижова поинтересовались, обязан ли «Газпром» в этой связи наращивать поставки.

«Нет, конечно, не обязан. Кроме того, на самом деле он поставляет некоторое количество дополнительного „голубого топлива“ в Европу, хотя, возможно, и не так много, как некоторым бы хотелось», — ответил дипломат.

Ранее сообщалось, что Европа якобы нашла замену российскому газу. По данным агентств Bloomberg, США провели переговоры с Катаром об альтернативных поставках газа в ЕС.