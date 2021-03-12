Постпред Путина в Крыму предупредил о провокации Украины

Постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов обвинил Киев в подготовке провокации против России. Он заявил, что план по возвращению Крыма является частью спланированной акции.

Как заявил постпред в беседе с РИА «Новости», Киевом манипулируют представители западных стран.

Он заявил, что украинцам нужно внимательно изучить российские законы о посягательствах на территориальную целостность страны. Тогда они поймут масштаб опасности.

Мурадов считает, что в конце Киев останется в конфликте с Россией один на один. Все западные

«Хотя не исключено, что какое-то время эксперимент по разжиганию украино-российского столкновения продолжится. Но когда огонь начнет разгораться, уверен, что Киев останется в одиночестве, и сам будет расхлебывать кашу, которую заварил», — сказал постпред.

Ранее министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба заявил, что Киев утвердил стратегию по «деоккупации и реинтеграции» Крыма. Он перечислил «трех китов» для возвращения полуострова: принятая СНБО стратегия, консолидация сил западных партнеров и синергия.