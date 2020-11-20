Постпред президента в Крыму ответил Киеву на предложение «вернуть мозги людям»

Постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Украине не надо думать о способах возвращения Крыма. Лучше придумать, как изменить в лучшую сторону отношение украинцев к России.

«Надо вернуть мозги людей, но не крымчан, а оболваненных бандеровщиной украинцев к нашей общей судьбе, истории», — сказал РИА «Новости» Мурадов.

По его словам, гражданам Украины надо понять, что элита страны их предала, сбежала из «нашей единой цивилизационной семьи». По мнению Мурадова, главная цель этих людей — «стать страной нетрадиционной цивилизационной ориентации», у которой нет шансов для выживания.

Так постпред Крыма и по совместительству вице-премьер республики прокомментировал слова бывшего губернатора Севастополя и экс-премьера Крыма Сергея Куницына. Он заявил, что для возвращения полуострова Украине нужно «вернуть» мозги людей, перевернуть их сознание. Куницын является советником главы офиса украинского президента.

Мурадов считает, что украинцы выживут как народ, если будут вместе с другими братскими народами. Однако граждан Украины уводят от этого и хотят сделать «пушечным мясом в братоубийственной войне».

Недавно Киев предложил принять резолюцию Генассамблеи ООН, в которой осуждается «аннексия» и «временная оккупация» Крыма Россией. Однако на полуострове такую инициативу назвали лживой.