Санкционная линия Запада в отношении России может привести к далеко идущим последствиям для экономик этих стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В частности, дипломат указал на то, что санкционная политика Запада вызвала хаос на фондовых и энергетических рынках во всем мире. При этом Лукашевич выразил сомнение относительно того, «думают ли о своих гражданах европейские и американские лидеры».

Представитель России при ОБСЕ также высказался насчет специальной мониторинговой миссии организации, которая работала на Украине, сообщил ТАСС. По его словам, в последнее время в своих докладах СММ подыгрывала украинской стороне.

Лукашевич считает, что мониторинг все больше и больше превращается в дезориентацию международного сообщества относительно событий, которые происходят непосредственно на месте.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что санкции Евросоюза в отношении России наносят ущерб гражданам самого ЕС. Об этом сообщил RТ. По его мнению, ограничительные меры особенно контрпродуктивны в условиях глобальной экономической нестабильности, вызванной пандемией коронавируса.