Мир 12 мая 2023, 09:38 Постпред Крыма предостерег Великобританию от втягивания в конфликт на Украине Постпред Крыма Мурадов предрек Британии опустошение после поставки ВСУ ракет РИА «Новости»

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Великобритания из-за поставок ракет киевскому режиму может сама стать опустошенной территорией. Такое заявление сделал вице-премьер правительства Крыма — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов в комментарии РИА «Новости».

«После поставок англичанами Киеву снарядов с обедненным ураном для превращения Новороссии в непригодные для жизни земли и после оснащения бандероцев британскими дальнобойными ракетами, нацеленными на российский Крым, английский остров сам рискует превратиться в опустошенную территорию», — сказал он.

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Мурадов отметил, что Соединенное Королевство идет в авангарде прямой неспровоцированной агрессии против РФ. Постпред подчеркнул, что Россия сейчас защищает своих граждан от геноцида со стороны «неонацистского бандеровского режима».

По его словам, конфликт на Украине не имеет никакого отношения к Великобритании. Он выразил надежду, что у британцев остался инстинкт самосохранения.

Ранее Минобороны Великобритании подтвердило, что передало Украине крылатые ракеты большой дальности. СМИ уточняли, что киевский режим обещал Соединенному Королевству не использовать это вооружения для атаки по российским территориям.