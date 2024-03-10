Мир 10 марта 2024, 08:50 Постпред Крыма объяснил слова Макрона об отправке войск на Украину Постпред Крыма Мурадов назвал истерикой скандальное заявление Макрона об Украине Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/globallookpress

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Скандальные слова французского президента Эммануэля Макрона о возможном вводе войск на Украину демонстрируют его незаинтересованность в существовании своей страны. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя крымского совета министров и постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.

Он опроверг возможность того, что Макрон с помощью угрозы ввести французские войска пытался поставить кому-либо ультиматум. Мурадов назвал заявление президента Франции глупостью и истерикой, недопустимой для высокопоставленных политиков.

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«Так агрессивно вести дело к эскалации отношений с Россией, вплоть до ядерного конфликта, могут только безумные люди», — заключил постпред Крыма.

Ранее Макрон попытался оправдаться за слова о возможности направить на помощь ВСУ французские войска. Глав государства уточнил, что просто «не исключил» такого варианта развития событий.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, лидеру Франции следует обсудить возможные последствия ввода военных на Украину с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.