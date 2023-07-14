Мир 14 июля 2023, 09:29 Постпред Китая в ООН назвал НАТО источником всех бед в мире Постпред Китая в ООН Чжан обвинил НАТО во всех бедах мира РИА «Новости»

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Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что НАТО на саммите в Литве выдвинул в отношении Китая необоснованные обвинения. По его мнению, деятельность альянса является источником всех бед на планете. Об этом написало РИА «Новости».

Он назвал Североатлантический альянс «продуктом холодной войны». От членов блока в Вильнюсе мир услышал знакомые высказывания времен противостояния Запада и СССР.

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«В итоговом коммюнике выдвинуты необоснованные обвинения в адрес Китая. Китай решительно отвергает подобные инсинуации», — подчеркнул Чжан Цзюнь.

Лидеры стран альянса в итоговом коммюнике первого дня саммита отметили, что партнерство между РФ и КНР противоречит ценностям и интересам блока. По словам представителя Китая, НАТО вышло за все ранее обозначенные географические рамки и сейчас хочет проецировать свою силу на весь мир.

«Поэтому настоящим виновником всех бед является НАТО», — резюмировал Чжан Цзюнь.

Саммит Североатлантического альянса прошел 11 и 12 июля в Вильнюсе. По данным СМИ, члены блока были недовольны критикой украинского президента Владимира Зеленского. США из-за этого даже предлагали убрать из-за итогового заявления возможное приглашение Украины в будущем в НАТО