Мир 31 марта 2023, 10:10 Постпред Китая при ЕС не исключил возможности разговора Си Цзиньпина и Зеленского Постпред Китая при ЕС: возможность для разговора Зеленского и Си Цзиньпина есть РИА «Новости»

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Сегодня потенциальная возможность телефонного разговора или встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского существует, заявил постоянный представитель Китая при Евросоюзе Фу Цун. При этом никаких деталей взаимодействия сторон по этому вопросу он не привел, сообщила Financial Times.

«Возможность не исключена», — ответил Фу Цун, отвечая на вопрос журналистов о вероятности встречи или телефонной беседы Си Цзиньпина и Зеленского.

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По данным FT, постпред Китая при ЕС, а также высокопоставленные чиновники КНР поддерживают контакты с коллегами с Украины.

Ранее о своей готовности встретиться с председателем КНР заявил Зеленский. Он отметил, что в течение минувшего года никак не контактировал с Си Цзиньпином. Официальный представитель МИД Китая Мао Нин не дала четкого ответа о возможности переговоров сторон.