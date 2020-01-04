Постпред Ирана в ООН назвал развязыванием войны убийство Сулеймани
«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана. <…> Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам», — сказал Тахт-Раванчи в интервью CNN, подчеркнув, что Тегеран не сможет закрыть глаза на убийство.
Тахт-Раванчи призвал американцев представить доказательства того, что Сулеймани представлял угрозу Штатам и военным коалиции. Он выразил уверенность, что у США нет доказательств, которые могут быть представлены в суде.
Американские беспилотники вечером 2 января атаковали аэропорт в Багдаде, где находился Сулеймани, по приказу президента США Дональда Трампа. В результате нанесенного американцами ракетного удара был убит не только Сулеймани, но и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Они оба находились в колонне автомобилей.
Пентагон подтвердил атаку, сообщив, что Сулеймани и его спецподразделение «Кудс» ответственно за гибель американских и коалиционных военных, а также за протесты у посольства США в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.