Постпред Ирана в ООН назвал развязыванием войны убийство Сулеймани

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил, что убийство Касема Сулеймани равноценно развязыванию войны со стороны США. По его словам, до этого Вашингтон проводил экономическую войну, но теперь начал настоящую.

«Это была новая глава, которая равноценна развязыванию войны против Ирана. <…> Определенно, месть будет суровой. Иран будет действовать по своему выбору и место и время определит сам», — сказал Тахт-Раванчи в интервью CNN, подчеркнув, что Тегеран не сможет закрыть глаза на убийство.

Тахт-Раванчи призвал американцев представить доказательства того, что Сулеймани представлял угрозу Штатам и военным коалиции. Он выразил уверенность, что у США нет доказательств, которые могут быть представлены в суде.

Американские беспилотники вечером 2 января атаковали аэропорт в Багдаде, где находился Сулеймани, по приказу президента США Дональда Трампа. В результате нанесенного американцами ракетного удара был убит не только Сулеймани, но и глава иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Они оба находились в колонне автомобилей.

Пентагон подтвердил атаку, сообщив, что Сулеймани и его спецподразделение «Кудс» ответственно за гибель американских и коалиционных военных, а также за протесты у посольства США в Багдаде. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть Сулеймани.