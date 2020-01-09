Постпред Ирана при ООН назвал предложение США о сотрудничестве бессмысленным

«До тех пор, пока США сохраняют враждебность, переговоры не имеют никакого смысла», — приводит агентство слова постпреда. Он добавил, что беспрецедентные санкции Соединенных Штатов противоречат нормам международного права, а американский президент Дональд Трамп ведет противоречивую риторику: он предлагает диалог, усиливая давление на Иран.

Ранее постпред США при ООН Никки Келли направила в Совбез организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Тегераном без предварительных условий, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке.

Отношения между США и Ираном окончательно испортились после убийства генерала Касема Сулеймани по приказу Трампа. Иранские власти пообещали отомстить и в ночь на 8 января нанесли удар по американским военным базам в Ираке.