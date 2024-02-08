Мир 08 февраля 2024, 09:17 Постпред Гатилов уличил Запад в политизации спецучреждений ООН Постпред Гатилов: Запад политизировал структуры ООН ради однополярного мира IMAGO/Thomas Trutschel/globallookpress

Читать 360tv в

Страны Запада стремятся создать однополярный мир и для достижения этой цели политизируют спецучреждения ООН. Об этом РИА «Новости» заявил постпред России при организации в Женеве Геннадий Гатилов.

По его словам, западные государства планируют заставить мир беспрекословно соблюдать придуманные ими правила. По этой причине в последние годы происходит политизация структур ООН, созданных для решения вопросов в социальной, культурной, экономической и правовой сферах, указал Гатилов.

Реклама

«Цель этой западной кампании состоит в дискредитации неугодных государств, возрождении однополярного мира, в котором узкий круг стран навязывает свои правила», — рассказал постпред России при ООН.

Он добавил, что необходимо развивать «тенденцию формирования нового полицентричного миропорядка». Гатилов призвал дипломатов уважительно относиться к собеседникам и стремиться к достижению компромиссов.

«Это позволит отодвинуться от упомянутой вами „точки невозврата“, к которой нас подталкивает агрессивная политика Вашингтона и подыгрывающего ему Брюсселя», — заключил он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил о попытках США втянуть в ближневосточный конфликт крупнейшие страны региона. Он напомнил, что американские военные часто обстреливают проиранские группировки в Ираке и Сирии.