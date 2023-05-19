Мир 19 мая 2023, 02:43 Постпред Франции при ООН призвал не допустить победы России в украинском конфликте Постпред Франции при ООН де Ривьер: Россия не должна победить в конфликте на Украине Freepik

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Россия не должна выиграть конфликт на Украине, ЕС не может принять «нормализацию незаконного применения силы». Такое заявление сделал постпред Франции при ООН Николя де Ривьер на заседании Совбеза ООН, его слова привело РИА «Новости».

Европейский дипломат задал вопрос, ожидает ли Россия, что поставки западного оружия на Украину прекратятся, чтобы она могла выиграть в конфликте.

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«Россия не может и не должна выиграть этот конфликт. Эта агрессия должна провалиться. Потому что мы не можем принять нормализацию незаконного применения силы. Мы не можем жить в мире, где суверенитет и безопасность всех зависят только от соотношения силы», — заявил де Ривьер.

Заявление о «незаконном применении силы» прозвучало от представителя страны, которая неоднократно принимала участие в военных операциях НАТО против суверенных государств. В частности, французские самолеты бомбили Югославию в 1999 году под надуманным предлогом. Весной 2018 года Франция совместно с Великобританией и США бомбила Сирию, также французские войска в составе сил НАТО находились в Афганистане.