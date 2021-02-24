Если разрыв взаимоотношений с Евросоюзом и состоится, то не по инициативе России. Однако в случае дальнейших враждебных действий Брюсселя Москва может позволить асимметричный ответ.

Об этом в эфире телеканал «Россия-24» заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Все, что в наших отношениях с ЕС на сегодняшний день увы заморожено, — все это результат действий наших доблестных партнеров из Евросоюза и тех, кто их поддерживает с разных сторон. Поэтому речь никогда не шла о том, что РФ по своей инициативе разорвет отношения с Евросоюзом», — приводит слова Чижова ТАСС.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что инициатором напряженных отношений с Москвой выступил Брюссель, и разрыв отношений происходит уже давно.

Политолог Ростислав Ищенко объяснил, что разрыв отношений с ЕС не подразумевает отозвание послов. Этот шаг обычно означает начало войны.