Мир 30 декабря 2023, 02:39 Постпред Британии в ООН заявила о поставке Украине сотен ракет для систем ПВО Постпред Британии в ООН Вудворд: Украине поставят сотни ракет для систем ПВО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Великобритания отправит на Украину сотни ракет для пополнения запасов зарядов для систем противовоздушной обороны. Об этом на заседании Совбеза ООН сообщила поспред Великобритании при организации Барбара Вудворд.

«Мы посылаем еще сотни ракет, чтобы пополнить системы ПВО», — заявила Вудворд.

Реклама

Дипломат заверила, что Лондон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Ранее о поставках ракет на Украину говорил глава Минобороны Британии Грант Шаппс. По его словам, так королевство продолжит укреплять потенциал противовоздушной обороны Украины. Глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил, что власти страны рассчитывают в 2024 году сохранить оказываемую Украине помощь на прежнем уровне. В правительстве изучают вопрос, как увеличить эту сумму.