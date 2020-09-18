Постпред Белоруссии в ООН не подтвердил сообщения о политических заключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии в женевском отделении ООН Юрий Амбразевич заявил, что в республике нет политических заключенных. Находящиеся за решеткой люди попали туда в соответствии с законом.

«Утверждение о наличии в стране политических заключенных не соответствует реальности. Есть люди, которые взяты под стражу в рамках конкретных уголовных дел в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом», — сказал Амбразевич в ходе специальных дебатов по ситуации в республике. Его процитировал ТАСС.

По его словам, правоохранители в Белоруссии проводят проверку по более чем 900 жалобам на действия силовиков во время протестов. Амбразевич считает, что подобные акции не всегда носили мирный характер и не всегда соответствовали закону о массовых мероприятиях. То есть люди нарушили закон. Отсюда, по его словам, и задержанные.

Представитель республики в ООН заметил, что демонстранты порой использовали бутылки с зажигательной смесью, палки, камни, баррикады. К тому же они сопротивлялись стражам порядка, которые законно требовали «прекращения несанкционированных массовых мероприятий».

Он считает, что правоохранители использовали физическую силу для наведения общественного правопорядка и в интересах национальной безопасности. Амбразевич опроверг слова о сексуальном насилии и пропавших без вести во время протестов.

Ранее прокуратура Минска начала поиск родителей, которые брали детей на акции протеста. Такие семьи могут признать неблагополучными.