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Названа дата возможной остановки упрощенного визового режима ЕС с Россией

Постпреды ЕС могут утвердить остановку упрощенного визового режима с РФ 7 сентября

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Страны Евросоюза могут утвердить полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией 7 сентября на заседании COREPER. Об этом сказано в обнародованной повестке встречи, написало РИА «Новости».

«Решение Совета ЕС о приостановке применения соглашения об упрощении визового режима с РФ. Утверждение», — сказано в документе.

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Данный пункт стоит в повестке с пометкой «возможно».

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На территории Евросоюза действует единый визовый кодекс, который регулирует выдачу въездных виз и сроки пребывания иностранцев. Внести туда законодательные изменения очень сложно.

Ранее сообщалось, что правительство России отслеживает ситуацию с визами в Европу. Если ЕС введет ограничения, то Россия ответит тем же. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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