Мир 12 января 2024, 03:26 «Постоянно совершенствуются». Американский разведчик признал доминацию российской армии Экс-разведчик ВС США Риттер назвал армию России самой закаленной в мире Pixabay

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Российская армия представляет из себя самую обученную и закаленную силу в мире, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. Он признал, что украинские войска терпит стратегическое поражение.

Риттер заявил, что потенциал российских войск постоянно растет за счет получения нового боевого опыта на полях спецоперации.

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«Русские постоянно совершенствуются», — констатировал экс-разведчик.

Американец подчеркнул, что Россия ведет постоянное наступление, а Украина уже сейчас находится в состоянии стратегического поражения. По словам Риттера, ВСУ не могут сравниться по мощи со своим противником.

«Нет ничего, что хотя бы отдаленно напоминало бы то, что представляют собой русские», — заявил он.

Постоянное совершенствование российских сил признают и украинские военные. Командующий военно-морскими силами Алексей Неижпапа подчеркнул, что ВС РФ научились противодействовать морским дронам ВСУ, а украинский разведчик Крым рассказал о новой стратегии российских бойцов, которая не позволяет противникам выходить из укрытий.