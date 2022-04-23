«Постоянно превозносили себя». Пленный офицер ВСУ рассказал о конфликтах нацбатов с морпехами

Сдавшийся в плен украинский офицер Владимир Лабузов рассказал РИА «Новости» о конфликтах националистов с морскими пехотинцами. По его словам, представители «Азова»* постоянно «превозносили себя» над остальными.

Начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты Украины вспомнил, что в 2017 году четверым морпехам потребовалась медпомощь после одного из таких конфликтов в Мариуполе.

«Бойцы „Азова“* ставили себя выше, чем бойцы не только морской пехоты, но в целом бойцы украинской армии. Они постоянно превозносили себя, они постоянно показывали, что они лучше, „быстрее, выше, сильнее“», — сообщил Лабузов.

Он предположил, что такое поведение связано с особенностями ультранационалистической идеологии.

Руководство частей старалось не афишировать такие конфликты — вероятно, чтобы «не было шумихи с расследованиями».

«Бойцам просто сказали: „Дураки вы, потому что лезете с ними на конфликт“», — вспомнил Владимир Лабузов.

* «Азов» — запрещенная в РФ экстремистская организация.