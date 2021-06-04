Постковидная «черная плесень» добралась до Мексики

Первый случай заражения грибковой инфекцией мукормикоз, известной как «черная плесень», выявили в Мексике у мужчины, переболевшего ковидом. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Черную плесень» выявили у 34-летнего Грегорио Авенданьо, проживающего в штате Мехико. Мукормикоз у него диагностировали после того, как он перенес ковид.

Сейчас мексиканцу срочно нужна операция, рассказал брат заболевшего. Родственники пациента говорят, что есть опасность заражения мозга. Они боятся, что он может умереть.

Пациент страдает диабетом. Ковид у него выявили 10 мая. Но он не стал ложиться в больницу и без особых проблем переболел дома. После теста на коронавирус, показавшего отрицательный результат, он решил, что выздоровел, и вышел на работу. Но 26 мая его состояние ухудшилось. Он совсем перестал есть, а спустя три дня его госпитализировали с параличом лицевого нерва. Дальше все пошло еще хуже. К началу июня мужчина перестал говорить. Его готовят к операции по удалению левого глаза.

Эпидемия «черной плесени» в мае произошла в Индии, где она поразила пациентов, перенесших COVID-19. Мукормикоз может быть смертельно опасен для людей со сниженным иммунитетом. Всего в Индии на конец мая было выявлено почти девять тысяч случаев заболевания.