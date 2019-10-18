«Постили ужасающие вещи»: Симоньян высказалась о блокировке страницы с русскими рецептами на Facebook

Главред RT Маргарита Симоньян отреагировала на блокировку проекта Russia Beyond, который рассказывал о традиционной русской еде. Она отметила, что американская цензура победила, и посоветовала всем привыкнуть к этой мысли.

«Фейсбук заблокировал страницу нашего проекта Russia Beyond, на которой ребята постили страшные, ужасающие, шокирующие вещи — рецепты русской кухни. У страницы было 40 тысяч подписчиков. Борщ, майонез, укроп, пирожки — все это оказалось спамом, который нарушил антиспамные законы Цукерберга», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

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Она добавила, что все началось с требования онлайн-платформы указать место проживания всем администраторам страницы.

Ранее главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля сообщил, что блокировке предшествовало предупреждение о том, что с аккаунта якобы рассылался спам. Спустя три дня страницу просто удалили без каких-либо уведомлений.

«Ну и еще через три дня страница просто исчезла. Без уведомлений, отовсюду. И для админов тоже. И из Facebook Business Manager. Техподдержка молчит, чаты молчат, до фейсбука достучаться невозможно», — посетовал Пуля на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что после этого на основной англоязычной странице с 1,6 миллиона подписчиков охваты упали примерно вдвое по сравнению с сентябрем.